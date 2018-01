Rapporti Stato Regione, vertice ad Aosta tra Viérin e il vice ministro Morando



Incontro a Palazzo regionale sui contenziosi in tema di finanze AOSTA. Vertice ad Aosta tra il presidente della Regione, Laurent Viérin, e il vice ministro dell'Economia, Enrico Morando (foto), per discutere dei rapporti finanziari tra Stato e Regione. Viérin, insieme al senatore Albert Lanièce ed al presidente della II Commissione Testolin, ha incontrato il vice ministro nella tarda mattinata per circa quaranta minuti. E' stata l'occasione per discutere del contributo alla finanza pubblica chiesto alla Valle d'Aosta per i prossimi anni, a partire dai 99 milioni di euro per l'anno in corso, e del contenzioso in corso tra l'Amministrazione regionale e Roma sul 2017. Clara Rossi