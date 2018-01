Licenziamenti alla Svap, Cognetta: presentato secondo esposto a Corte dei Conti



«Tra i lavoratori mandati a casa anche una mamma disabile» AOSTA. Un secondo esposto è stato presentato alla Corte dei Conti della Valle d'Aosta sulla proroga dell'appalto del trasporto pubblico locale alla Svap e sui licenziamenti compiuti dalla società. Lo riferisce il consigliere regionale del M5s Roberto Cognetta a seguito di un'audizione in IV Commissione consiliare. «Quanto emerso», afferma il consigliere, «è inaudito e sconcertante: tra i dipendenti mandati a casa dalla società Svap c'è una mamma disabile, che è stata licenziata nonostante fosse iscritta alle categorie protette! Un fatto che lascia davvero senza parole. Proprio alla luce di questo - continua Cognetta -, è stato depositato un secondo esposto alla Corte dei conti, in cui viene specificata la richiesta di danno erariale in quanto sono stati erogati contemporaneamente contributi in cassa integrazione e periodi di lavoro straordinario.» Nei mesi scorsi la Uil aveva presentato un altro esposto sulla proroga dell'appalto del valore di 75 milioni di euro avvenuta nel 2015 e sulla procedura di licenziamento per 10 dipendenti avviata l'anno successivo. redazione