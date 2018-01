Testolin nuovo assessore al Bilancio, Farcoz nuovo presidente del Consiglio Valle



Eletto anche Grosjean nuovo vice presidente dell'assemblea AOSTA. Joël Farcoz (Uv), 30 anni, è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. E' stato eletto nel primo pomeriggio e succede ad Andrea Rosset (Uvp), dimissionario in vista delle prossime elezioni politiche. L'assemblea oggi ha anche eletto Vincenzo Grosjean (Uvp), 63 anni, a copertura del posto di vice presidente lasciato libero proprio da Farcoz. Le votazioni hanno fatto emergere problemi di compattezza della maggioranza. Farcoz ha infatti ottenuto soltanto 18 voti a favore, con 14 schede bianche e un voto per il consigliere Contoz, e Grosjean 18 voti a favore, con 15 schede bianche. A seguire il consiglio regionale ha eletto Renzo Testolin (Uv) assessore al bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate. Per lui 19 voti a favore, 1 contrario e 13 schede bianche. Testolin guiderà l'assessorato gestito fino a qualche mese fa da Ego Perron (Uv), sospeso per la legge Severino dopo la condanna sul caso Bccv di Fénis. redazione