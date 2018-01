Elezioni politiche, Luigi Di Maio ad Aosta



In leader del M5s nel capoluogo valdostano in vista delle elezioni politiche AOSTA. Il candidato presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, sarà ad Aosta domenica prossima, 14 gennaio, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Di Maio, impegnato nel tour "#Rally per l'Italia", arriverà a mezzogiorno all'Arco d'Augusto e incontrerà le rappresentanze del mondo produttivo valdostano. «Restituire fiducia, credibilità, equità e giustizia sociale al Paese per un maggiore benessere - si legge in una nota - sono gli obiettivi delle proposte a 5 Stelle, il tutto calato nella realtà valdostana, in relazione alle caratteristiche e alle esigenze di Autonomia e Statuto Speciale». redazione