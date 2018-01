Consiglio Valle ancora riunito: live



Ieri approvata una mozione su Emilio Lussu AOSTA. Torna a riunirsi questa mattina il Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Ieri l'assemblea ha eletto (con la ricomparsa di qualche franco tiratore) il nuovo presidente Joel Farcoz (Uv), il nuovo vice presidente Vincenzo Grosjean (Uvp) e il nuovo assessore al bilancio, Renzo Testolin (Uv). All'unanimità l'aula ha in seguito approvato una mozione proposta dall'Uvp per intitolare un luogo alla figura di Emilio Lussu, deputato dell'assemblea Costituente e relatore del disegno di legge costituzionale dello Statuto speciale della Valle d'Aosta. La mozione prevede di dedicare a Lussu "un luogo idoneo a ricordarne la figura e l'importanza che ebbe nel sostenere la promulgazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta". redazione