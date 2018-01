Viérin: agevolazioni per compensare gli aumenti autostradali - video intervista



Consegnate al presidente della Regione le oltre 700 firme raccolte da Aostaoggi.it contro i rincari

AOSTA. Il presidente della Regione, Laurent Viérin, ha ricevuto ieri le 703 firme raccolte dal nostro quotidiano in due settimane, dal 30 dicembre al 12 gennaio, con la petizione on line contro il rincaro superiore al 52% dei pedaggi autostradali sulla Aosta - Monte Bianco. Nella video intervista registrata in occasione della consegna dell'elenco, il presidente Viérin ha annunciato l'intenzione di introdurre agevolazioni che compenseranno in parte l'aumento e di altre iniziative non solo in tema di trasporti. Marco Camilli