Elezioni politiche, Albert Lanièce candidato al Senato



Via libera dell'Uv al nome del senatore uscente AOSTA. Albert Lanièce si ricandiderà al Senato della Repubblica alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Il Conseil fédéral dell'Union Valdôtaine ha dato il via libera ieri sera al nome del senatore uscente. Cinquantuno anni, ex assessore regionale alla sanità, alle elezioni del 2013 fu eletto con il 37 per cento dei voti. C.R.