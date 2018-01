I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale



Approvato un ddl su sanità, turismo, politiche sociali e Arpa AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha stabilito nella riunione di oggi di sottoporre all'esame del Consiglio regionale un disegno di legge concernente “Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo, sanità, politiche sociali e ambiente”. Il provvedimento normativo reca modificazioni a norme regionali concernenti le piste di sci e gli impianti funiviari, la sanità e le politiche sociali, nonché il personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Su proposta dell'assessore all'agricoltura l'Esecutivo ha inoltre approvato i criteri applicativi per la concessione di aiuti a enti locali e alle loro forme associative o a soggetti privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione, in Valle d'Aosta, di manifestazioni tematiche di interesse agricolo volte a valorizzare i prodotti agricoli locali trasformati e le iniziative destinate a promuovere la cultura rurale della comunità valdostana, per l'anno 2018. Per quanto riguarda le Attività produttive e il lavoro, il governo ha approvato di concerto con l'assessorato dell'istruzione e cultura, uno schema di Convenzione tra la Regione Valle d'Aosta e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del lavoro Servizi Spa (Anpal Servizi Spa) per la realizzazione di azioni e interventi comuni per il potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva rivolte ai cittadini. Su proposta dell'assessore all'istruzione cultura, la giunta ha approvato la realizzazione del Progetto integrato Rete cultura e turismo per la competitività – Area megalitica Saint- Martin-de-Corléans di Aosta (II lotto), per un importo complessivo di 7.662.893,87 euro nell'ambito del POR FESR 2014/20. L'Esecutivo ha anche approvato la partecipazione dell'Assessorato dell'Istruzione e cultura a TourismA 2018 – Salone Archeologia e Turismo Culturale, in programma a Firenze dal 16 al 18 febbraio 2018, nelle importanti e suggestive locations del Salone de' Cinquecento di Palazzo Vecchio e del Palazzo dei Congressi. Su proposta dell'assessore alla sanità, salute e politiche sociali la Giunta regionale, di concerto con l'assessorato dell'agricoltura e risorse naturali, ha approvato il programma regionale 2018 di bonifica sanitaria del bestiame - piano tecnico di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da tubercolosi (TBC) e da leucosi bovina enzootica (LEB) e degli allevamenti bovini e ovi-caprini da brucellosi (BRC) per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 - per un importo complessivo di 20 mila euro. E' stato anche approvato il Piano di Attività per l'anno 2018 del Dipartimento funzionale, interaziendale e interregionale denominato Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, e il relativo importo di spesa complessiva, pari a 1 milione 543 mila 500 euro, di cui 43 mila 500 di competenza della Regione (Piemonte e Valle d'Aosta contribuiscono al finanziamento di tale attività in misura proporzionale alla propria popolazione residente). Infine su proposta dell'assessore al turismo, sport, commercio e trasporti è stato concesso il contributo per il 2018 a favore della Fondazione per la formazione professionale turistica, per un impegno di 3 milioni 950 mila euro, a fronte di una previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività annuale di 4 milioni 897 mila euro. redazione