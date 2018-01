Rinvio II Commissione, opposizione: "clima da voto di scambio"



Alpe, Ac-Sa-Pnv e misto denunciano "continui ricatti a fini personali" AOSTA. In consiglio regionale vige un «clima da voto di scambio» che «impedisce la normale amministrazione, ricorrendo a continui ricatti a fini del tutto personali e perdendo di vista il fine per il quale si è stati eletti.». Lo affermano i consiglieri regionali di Alpe, Ac-Sa-Pnv e misto commentando il rinvio a domani della riunione della Commissione Affari generali per l'assenza di due consiglieri dell'Uvp. Oggi la commissione avrebbe dovuto eleggere il nuovo presidente e discutere una proposta di legge sulle nomine e designazioni regionali. Secondo la minoranza «la proposta di legge avrebbe potuto tranquillamente essere esaminata in quanto i componenti della minoranza hanno garantito il numero legale» mentre per l'elezione del presidente «la maggioranza poteva contare solamente sui voti di due componenti su quattro», fattore che ha provocato il rinvio. «Tanto per non smentirsi - concludono i tre gruppi -, nella logica ormai del "do ut des", appare evidente che l'UVP sdoganerà il voto per la nomina di Augusto Rollandin a Presidente della seconda Commissione solo se arriverà l'assenso per candidarsi, a Roma, per l'ex Presidente Rosset.» C.R.