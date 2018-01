Agricoltura e zootecnia, definito dall'assessorato il calendario 2018 delle manifestazioni



Dal Modon d'Or al Salon international de l'Agriculture di Parigi AOSTA. «Dare un segnale non soltanto a parole sull'importanza di valorizzare l'agricoltura e la zootecnia». Così l'assessore Alessandro Nogara ha presentato, in occasione della conferenza stampa di giunta a Palazzo regionale, l'elenco delle manifestazioni che nel corso del 2018 saranno organizzate oppure coinvolgeranno il suo assessorato. Dal Vinitaly di Verona al Marché au Fort di Bard, dal Salon international de l'Agriculture di Parigi al concorso nazionale Modon d'Or della Fontina d'alpage, gli uffici dell'agricoltura e delle risorse naturali saranno impegnati in diverse manifestazioni sul territorio della Valle d'Aosta ma anche nazionali e internazionali. In più, ha riferito l'assessore Nogara, nel corso dell'anno saranno organizzate altre iniziative per promuovere la filiera a km 0, per valorizzare il settore zootecnico, per promuovere le produzioni Doc, Dop, Ig e Pat e farle conoscere anche a operatori commerciali e turistici e giornalisti di settore. Più in generale, l'assessorato si occuperà di proporre «un'immagine integrata del prodotto green Valle d'Aosta e del settore agricolo». L'impegno di spesa previsto supera i 150mila euro. Elena Giovinazzo