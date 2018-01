Elezioni politiche, fumata nera al vertice di maggioranza sul candidato alla Camera



UVP punta su Rosset, PD propone Paola Vacchina AOSTA. Manca l'accordo in maggioranza sul nome del candidato da proporre alla Camera alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. L'Union Valdôtaine Progressiste punta sul consigliere regionale Andrea Rosset, dimessosi a fine 2017 dalla carica di presidente del Consiglio regionale proprio in vista dell'appuntamento con le urne, ma sul suo nome peserebbe il veto dell'Union Valdôtaine. E' così spuntata a sorpresa l'indicazione di Paola Vacchina, dirigente nazionale delle Acli e già presidente dell'associazione a livello regionale. La possibile candidata è sostenuta dal Partito Democratico. Ieri sera le forze di maggioranza si sono riunite per trovare un accordo che tuttavia non è stato raggiunto. Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri per provare a riavvicinare le posizioni e non è escluso che venga proposto un terzo nome in grado di mettere d'accordo tutte le forze politiche. Per quanto riguarda il Senato invece il candidato sarà il senatore uscente Albert Lanièce (UV). Marco Camilli