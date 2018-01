Rollandin eletto presidente della Commissione consiliare Affari generali



Rosset motiva l'assenza di ieri con un trasloco di ufficio. Minoranza: "siamo al ridicolo" AOSTA. Superato il passo falso di ieri, la Commissione Affari generali del consiglio regionale ha eletto oggi presidente Augusto Rollandin (Uv). Il consigliere Uv prende il posto lasciato dal collega di movimento Renzo Testolin diventato nel frattempo assessore al bilancio e società partecipate. Stando a quanto riferito da Rollandin, il consigliere dell'Uvp Andrea Rosset ha motivato l'assenza di ieri spiegando di non aver ricevuto la convocazione a causa del trasferimento da un ufficio all'altro e di aver nel frattempo preso un impegno personale «che non poteva rinviare». «Siamo al ridicolo», commentano a tal proposito i gruppi di opposizione (Alpe, Ac-Sa-Pnv, M5s e misto) al termine della riunione. «Una motivazione davvero strampalata - sostengono -: appare alquanto bizzarro che un consigliere non sia a conoscenza di una riunione, quando invece il suo collega di gruppo consiliare lo è». Secondo l'opposizione si tratta della «solita farsa di una maggioranza litigiosa unicamente sorretta da logiche spartitorie.» E.G.