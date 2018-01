UV: nessun veto sui candidati alla Camera



Il mouvement auspica una convergenza in tempi brevi di tutta la maggioranza su una candiatura AOSTA. «E' del tutto destituita di fondamento la notizia secondo la quale l’Union Valdôtaine avrebbe posto dei veti su delle ipotesi di candidatura alla Camera dei Deputati in vista delle prossime elezioni politiche». E' quanto si legge in una nota diffusa dal Mouvement. «Non è questo il modo di agire dell'Union Valdôtaine a cui sono state recentemente imposte scelte difficili e a rinunce importanti. Malgrado ciò - si legge nel comunicato - il Mouvement le ha accettate per consentire all’alleanza UV, PD, PSI, UVP, EPAV di realizzarsi» dimostrando in questo modo «un grande senso di responsabilità e la serietà di un impegno profondo». L'UV auspica «che vi sia, in tempi rapidi, una convergenza di tutte le forze politiche che compongono l’attuale alleanza, su una candidatura e una proposta programmatica condivise per la Camera dei Deputati», conclude la nota. C.R.