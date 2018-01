Cambiano i criteri dei contributi per la promozione dei prodotti agricoli



Nuovo termine per presentare domanda e anticipi fino all'80% AOSTA. Cambiano in parte i criteri di concessione dei contributi concessi dalla legge regionale 17/2016 agli enti locali e a privati per la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali e per la promozione della cultura rurale della Valle d'Aosta. Con provvedimento approvato di recente dalla giunta regionale è stato modificato il termine di presentazione delle domande, ora fissato al 28 febbraio di ogni anno, ed è stata introdotta la possibilità di chiedere un anticipo dell'80 per cento del contributo concesso nei casi di spesa superiore ai 5000 euro. Le novità, spiega l'assessorato regionale all'agricoltura, sono state approvate «in considerazione dell'importanza delle diverse iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio regionale da diversi soggetti coinvolti a vario titolo in iniziative riconducibili alle finalità di cui alla legge, in particolare a quelle di animazione sociale e culturale della comunità valdostana, dove emergono tematiche di interesse agricolo, di cultura e di tradizione rurale». Gli interessati possono reperire la modulistica sul sito web della Regione, nella sezione Agricoltura, o contattare l'Ufficio promozione della Struttura promozione qualità dell'assessorato. E.G.