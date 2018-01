Ok del ministero agli sconti che annullano i rincari autostradali



Validi per pendolari e residenti sulla tratta valdostana. La Regione: "grande soddisfazione" AOSTA. Le agevolazioni sulle tariffe autostradali proposte dall'Amministrazione regionale e dalla società Rav hanno ottenuto il via libera del ministero dei trasporti. «Come auspicato dalla Presidenza della Regione - sottolinea una nota di piazza Deffeyes -, con questo intervento i pendolari/residenti dotati di Telepass potranno dunque percorrere, fino al 30 giugno 2018, la tratta autostradale di competenza regionale, senza aumenti mantenendo così inalterata la relativa tariffa chilometrica applicata fino al 31 dicembre 2017». Lo sconto compensa, annullandoli, i rincari scattati a inizio anno. Sono tuttavia limitati ai residenti e ai pendolari che, per usufruirne, devono essere dotati di telepass. Nella nota la Regione conferma inoltre che «é stato richiesto un incontro al ministero per porre la questione degli aumenti delle tariffe nel suo insieme e la revisione del piano tariffario per addivenire ad una soluzione strutturale che possa anche tenere in conto delle esigenze di tutta la comunità compresa la componente turistica». Elena Giovinazzo