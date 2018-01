Potere al popolo, appello a rete democratica e lista civica per le regionali 2018



"Nostro programma può essere condiviso da elettorato deluso da PD e UV" AOSTA. In vista delle elezioni regionali della primavera 2018, la lista Potere al Popolo lancia un appello all'unità rivolto alla «rete democratica e al gruppo promotore della lista civica». «Noi della lista di Potere al Popolo - si legge in una nota del nuovo soggetto politico di sinistra -, pensiamo che molta parte del nostro programma nazionale sia condivisibile e condiviso da parte dell'elettorato progressista valdostano, da chi non si sente rappresentato dalla deriva liberista del PD e dal malgoverno unionista, nelle sue varie declinazioni. Riteniamo che, se riuniti, potremmo far sentire, con una forte voce comune, le nostre giuste ragioni». La lista chiede «di sostenere le nostre candidature che hanno una visione di respiro nazionale e, al contempo, di riunirsi attorno ad un tavolo per preparare sin d'ora una forza unica, chiaramente alternativa all'attuale sistema di potere». redazione