Giampaolo Marcoz candidato alla Camera alle elezioni del 4 marzo



Il notaio è sostenuto da Alpe, Stella Alpina, Pnv e Mouv AOSTA. E' il notaio Giampaolo Marcoz il candidato alla Camera dei deputati della coalizione composta da Alpe, Mouv, Pour Notre Vallée - Ac e Stella Alpina. La designazione è emersa dal tavolo di confronto tra i movimenti politici. La scelta di Marcoz è il risultato di una proposta «con la quale la politica e la società civile costruiscono insieme un progetto di sviluppo a beneficio della Valle d'Aosta, che parta dai progetti per arrivare alle persone», si legge in una nota. «La società civile - commenta il candidato deputato - deve mettere la propria professioanlitòà al servizio della Valle d'Aost,a per un progetto di rilancio e di crescita nel rispetto dei suoi valori fondanti». I movimenti devono ancora individuare il nome da proporre per il Senato alle elezioni del 4 marzo. M.C.