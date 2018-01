Potere al popolo: autostrade tornino pubbliche



Rappazzo e Glarey: Rinvio degli aumenti sulla tratta valdostana a dopo le elezioni è presa in giro AOSTA. Nazionalizzare le autostrade è la risposta al continuo rincaro dei pedaggi autostradali, secondo Francesco Rappazzo e Alexandre Glarey di Potere al Popolo. «Il rinvio degli aumenti a dopo le elezioni è una presa in giro. Contro il caro tariffe, le autostrade devono ritornare pubbliche», affermano in una nota i due candidati alle elezioni. «Il rincaro dei pedaggi autostradali (una media del 2,47 % in Italia e il record valdostano dell'aumento del 52,69 %) dimostra che ci sono questioni che la Valle d'Aosta non può risolvere da sola e che serve una politica nazionale. Questo al di là della retorica autonomista», sostengono Glarey e Rappazzo. «Secondo una relazione dell'Autority dei Trasporti - continuano -, sui pedaggi autostradali si è registrato un aumento spaventoso dei guadagni (praticamente il 270%) passando da 2,5 miliardi di euro nel 1993 a 6,5 miliardi nel 2012. Un trend che continua ad aumentare con guadagni stellari, e con un sistema che rende le società concessionarie praticamente eterne. La principale concessionaria, Autostrade per l'Italia (Benetton) manterrà la gestione (e dunque i ricavi) fino al 2038». Contina la nota: «Nel 2014 (questi i dati che abbiamo a disposizione) i ricavi derivanti dai pedaggi hanno raggiunto la cifra di 6,533 miliardi di euro. Praticamente su ogni chilometro di autostrada, lo Stato incassa “solo” 300 milioni, rispetto agli 850 che finiscono alle concessionarie». Potere al Popolo propone «la fine delle privatizzazioni e delle esternalizzazioni, il blocco della svendita del patrimonio manifatturiero, la ripubblicizzazione delle industrie e delle infrastrutture strategiche privatizzate negli anni passati». C.R.