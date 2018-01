Elezioni politiche: giochi fatti per Potere al popolo, Lega, Casapound



Forza Italia e Movimento 5 stelle Valle d'Aosta comunicheranno i nomi dei candidati dopo gli incontri Berlusconi e Di Maio AOSTA. Mentre le due coalizioni di maggioranza e minoranza stanno ancora trattando sui nomi, per diversi partiti e movimenti i giochi per le elezioni del 4 marzo sono ormai fatti. L'aostano Francesco Rappazzo, 41 anni, e Alex Glarey, 44 anni di Morgex, sono i candidati rispettivamente alla Camera e al Senato per Potere al popolo. Sul fronte opposto, la Lega Nord propone Luca Distrot, 54 anni, a Montecitorio e l'avvocato Paolo Sammaritani, 59 anni, a Palazzo Madama. Casapound punta su Sonny Perino, quarantenne, al Senato e sul referente Lorenzo Aiello, 27 anni, alla Camera. La coalizione formata da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento Nuova Valle d'Aosta attende l'incontro programmato a Roma con Silvio Berlusconi per rendere noti i due nomi; sul fronte Movimento 5 stelle bisogna attendere l'annuncio del leader Luigi Di Maio domenica prossima. Lunedì infine dovrebbe sbloccarsi l'impasse tra Uvp e Pd sul candidato deputato che affiancherà Albert Lanièce per la coalizione che include Uv e Epav. Il Pd punta su Paola Vacchina che appare sempre più favorita su Andrea Rosset (Uvp). M.C.