Tripodi e Mossa i due candidati del M5s Valle d'Aosta



Gli aspiranti parlamentari sono attivisti del Meetup Aosta e dintorni AOSTA. Anche il Movimento 5 stelle ha scelto i due candidati alle elezioni politiche di marzo. Sono la consulente assicurativa Elisa Tripodi, trentunenne, candidata alla Camera, e Luciano Mossa, finanziere di 43 anni, per il Senato; entrambi sono attivisti del Meetup Aosta e dintorni. «In conformità con i punti del programma nazionale del Movimento - spiega il M5s -, i candidati regionali faranno loro le proposte di legge sui costi della politica e sul taglio dei vitalizi, sulla creazione di una banca pubblica di investimento per le imprese gestita dallo Stato, sulle norme anticorruzione, di salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica, solo per citare alcuni esempi. Il tutto coniugato ad un'attenzione particolare alle caratteristiche dell'autonomia e dello statuto valdostano». redazione