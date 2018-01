Da fine gennaio i nuovi bandi per gli operai idraulico-forestali



L'assessore Nogara: 400 assunzioni per 120 giornate lavorative AOSTA. Apriranno gli ultimi giorni di gennaio i nuovi bandi della Regione per gli operai idraulico-forestali stagionali, frutto di una concertazione che coinvolge anche le organizzazioni sindacali. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Nogara in occasione dell'approvazione oggi in giunta della delibera per il reclutamento di operai qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati super. «I bandi - ha precisato Nogara in conferenza stampa - rimarranno aperti per minimo venti giorni e dopo le selezioni, anche pratiche, da fine marzo saranno avviati i cantieri». L'iter riguarda l'assunzione di 400 persone per 120 giornate lavorative. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie esistenti dovranno nuovamente aderire alle liste. «Non è prevista l'iscrizione automatica», ha confermato ancora l'assessore. E.G.