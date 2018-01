Elezioni politiche, l'Uvp propone Alessia Favre



In giornata vertice di maggioranza per decidere la candidatura alla Camera AOSTA. Potrebbe essere ufficializzato oggi il nome del candidato alla Camera della coalizione di maggioranza. Visti i malumori nati con l'ipotesi dell'ex presidente del consiglio regionale Andrea Rosset, l'Union Valdôtaine Progressiste ha messo sul tavolo la carta Alessia Favre, ex presidente del movimento e attuale consigliera comunale di minoranza a Saint-Pierre. In giornata Uv, Uvp, Epav e Pd si riuniranno per discutere ed eventualmente approvare la candidatura per Montecitorio. Il Pd dovrebbe nel caso rinunciare a proporre Paola Vacchina, dirigente nazionale delle Acli. Per il Senato la coalizione ha già scelto di riproporre Albert Lanièce. Marco Camilli