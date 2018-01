Risposta civica ha presentato i due candidati Protasoni e Minelli



La lista punta anche alle elezioni regionali AOSTA. La lista Risposta civica ha presentato il simbolo e i candidati alle elezioni di marzo: per il Senato il 51enne Fabio Protasoni, dipendente del patronato Acli, e per la Camera dei Deputati Chiara Minelli, insegnante di 52 anni. «Vogliamo dare una svolta a questa situazione nella quale i partiti sono percepiti distanti alle persone, presi da intrighi che quando non sono loschi, sono tutti interni», hanno spiegato i due candidati che nelle loro scelte saranno affiancati da due "vice", Dario Carmassi (per Protasoni) e Maria Pia Simonetti (per Minelli). Nel mirino della lista civica non c'è soltanto il parlamento. La corsa per le politiche, hanno spiegato i candidati, è infatti l'inizio di un percorso che arriverà sino alle elezioni regionali di primavera. redazione