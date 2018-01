Consiglio regionale convocato oggi e domani, 24 e 25 gennaio



Non ci sono disegni di legge in discussione - diretta streaming AOSTA. Oggi e domani si riunisce il consiglio regionale per esaminare una quarantina di argomenti. Non ci sono disegni di legge in discussione, ma nell'elenco figurano sette mozioni e diverse interrogazioni e interpellanze firmate dalla minoranza. Si parlerà di numerosi argomenti tra i quali le tariffe autostradali, l'ex Lavazza di Verrès, la causa Lefebvre - Casinò, il turismo, le disponibilità finanziarie degli enti locali, il piano di stabilizzazione del precariato. I lavori possono essere seguiti in diretta streaming su Aostaoggi.it.