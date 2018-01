Costituito un nuovo gruppo in Consiglio regionale



"Mouv-Coalition Citoyenne" è costituito da Bertin, Gerandin e Padovani AOSTA. In consiglio regionale è nato un nuovo gruppo: Mouv-Coalition Citoyenne. La sua costituzione è stata ufficializzata questa mattina da parte dei consiglieri regionali che ne fanno parte: Alberto Bertin, Elso Gerandin e Andrea Padovani. «In seguito alla positiva collaborazione realizzatasi in questi mesi in seno al gruppo Misto - spiegano i tre consiglieri - abbiamo deciso di costituire un gruppo consiliare al fine di rendere maggiormente efficace e dare coesione alla nostra azione in Consiglio regionale.» Gerandin (ex Uvp prima di passare al gruppo misto) è il capogruppo e Padovani (candidato nel 2013 nella lista del PD) è il vice. Bertin proviene da Alpe. redazione