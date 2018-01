Luisa Trione candidata al Senato per Alpe, Stella Alpina e Pnv



Mouv si smarca: sosterrà soltanto il candidato deputato Marcoz AOSTA. La coalizione di minoranza ha individuato la coppia di candidati per le elezioni politiche di marzo: sono Giampaolo Marcoz, già indicato nei giorni scorsi per la Camera, e Luisa Trione, che correrà per il Senato. Su quest'ultimo nome tuttavia l'alleanza formata da Alpe, Stella Alpina, Pnv-Area Civica e Mouv si è divisa. «"Mouv", analizzando la complessa situazione politica, sosterrà esclusivamente il candidato alla Camera Giampaolo Marcoz», si legge in una nota. Il progetto della coalizione prende il nome Per Tutti, Pour Tous, Pe Tcheut. «Questo percorso di rinnovamento dell’ambito autonomista - continua il comunicato - è l'inizio di un percorso che vogliamo possa rilanciare la nostra Regione». redazione