Riprendono i lavori del Consiglio Valle



Live streaming AOSTA. Riprendono oggi alle ore 9 i lavori del consiglio regionale della Valle d'Aosta. All'odg ci sono alcune iniziative della minoranza tra le quali delle mozioni. Nella giornata di ieri uno dei tanti argomenti discussi è stato il rapporto tra lavoratori e Cogne Acciai Speciali. Partendo dalla lite in corso tra un delegato Fiom licenziato dall'azienda, il consigliere Padovani (Mouv-CC) ha chiesto all'assessore alle attività produttive se la Regione intende in qualche modo intervenire. Nella risposta l'assessore Guichardaz ha dato la disponibilità «a qualunque intervento per smorzare o riportare nei giusti binari le relazioni sindacali, come già accaduto in passato» e spiegato che per ora non è stato richiesto l'intervento dell'assessorato. Nella replica, Padovani ha parlato di un «clima interno all'azienda ormai molto pesante, come dimostrato dalle centinaia di provvedimenti disciplinari assunti dall'azienda nei confronti dei lavoratori». redazione