Cantieri forestali, sindacati perplessi: non c'è stata concertazione con noi

OO.SS. contrarie alla nuova graduatoria e alla cancellazione delle clausole sociali

AOSTA. Il piano dei cantieri idraulico-forestali approvato dal governo valdostano nei giorni scorsi non ha avuto il via libera dei sindacati. «Pur accogliendo favorevolmente la decisione di portare a 120 giornate lavorative per circa 400 lavoratori e di rilanciare la forestazione, come da noi più volte sollecitato in questi anni, non abbiamo avvallato nessuna scelta», affermano infatti in una nota congiunta Fai Cisl, Flai Cgil, Savt Forestali e Uil.

La delibera della giunta non convince del tutto le OO.SS. Il rinnovo della graduatoria «potrebbe penalizzare - dicono - tutti quei lavoratori che da anni attendono concrete risposte occupazionali dal settore forestale e che, ora, potrebbero veder vanificati anni di attesa». I dubbi su questa scelta erano stati già espressi nell'incontro con l'assessore all'agricoltura Nogara di metà mese. «Nell'incontro sono emerse, da parte delle scriventi, tutte le perplessità in merito alla unilaterale decisione della Regione di modificare la lista in essere la cui scadenza originale era prevista per maggio 2019», è scritto nella nota.

Fai Cisl, Flai Cgil, Savt Forestali e Uil criticano inoltre la «cancellazione tout court dei piani straordinari Over 45 e 50 e della clausola sociale per i cantieri esternalizzati».

Alla Regione, spiegano infine, è stato chiesto di tavolo di confronto e di monitoraggio permanente «al fine di conoscere i piani lavori 2018 e i relativi fabbisogni occupazionali. Ad oggi - concludono - siamo ancora in attesa di ricevere preventivamente tutta la documentazione».

E.G.