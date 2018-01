Piano forestali, Nogara "stupito" risponde ai sindacati



L'assessore regionale all'agricoltura replica alla nota delle OO.SS. sul nuovo piano assunzioni AOSTA. L'assessore regionale all'agricoltura Nogara «prende atto con stupore» della comunicazione inviata agli organi di stampa dalle organizzazioni sindacali sul piano assunzioni dei cantieri forestali approvato nei giorni scorsi dalla giunta regionale. In una nota, l'assessore spiega il perché delle scelte, a partire da quella di rinnovare la graduatoria risalente al 2011. «La graduatoria in essere - dice - sarà aggiornata con gli stessi criteri di selezione già oggetto di precedente concertazione con le organizzazionisindacali e che pertanto non vi sarà alcun pregiudizio rispetto a requisiti concernenti anzianità di servizio, corsi professionali, età anagrafica e altro che non rischiano quindi di essere perduti». Sui piani straordinari, Nogara aggiunge che la questione riguarda il «piano prettamente politico» e il bilancio «anche al fine di dare maggiori garanzie occupazionali e consolidando in una visione più lungimirante e a lungo termine la manutenzione del territorio, nonché le professionalità e competenze acquisite dagli addetti». Infine la questione del tavolo di confronto permanente chiesto dai sindacati. Nogara conferma «la piena disponibilità dell'assessorato. D'altronde la stessa legge regionale 44/89 prevede espressamente che il piano degli interventi dei cantieri forestali sia portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali prima di essere sottoposto all’approvazione da parte della Giunta regionale, procedura che sarà puntualmente seguita», assicura l'assessore. E.G.