Consiglio Valle, Mouv rinuncia ai contributi per i gruppi consiliari



La costituzione del nuovo gruppo "non comporta spese per la collettività" AOSTA. «Smentiamo la voce secondo cui il nostro intento sarebbe ottenere finanziamenti. Dimostrazione ne è il fatto che rinunciamo ai contributi previsti dall'Assemblea regionale per il funzionamento dei gruppi». Lo affermano Elso Gerandin, Alberto Bertin ed Andrea Padovani, componenti del neonato gruppo in consiglio regionale "Mouv - Coalition Citoyenne". Secondo i tre consiglieri regionali i gruppi consiliari «possano tranquillamente svolgere la loro attività politica senza gravare ulteriormente sui contribuenti». La costituzione del nuovo gruppo, quindi, «non comporterà alcuna spesa aggiuntiva per la collettività». M.C.