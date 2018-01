I principali provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale

Approvato il terzo avviso pubblico per i mutui regionali di trasformazione edilizia e impiantistica

AOSTA. La giunta regionale oggi ha approvato il Piano Operativo Annuale per l'anno 2018 (POA 2018) per la programmazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo regionale, con un investimento di 19,2 milioni di euro di cui 9,2 già impegnati.

Su proposta dell'assessore alle Attività produttive la Giunta regionale ha anche approvato il terzo avviso pubblico finalizzato alla concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale - misura “soggetti privati”, in attuazione della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015) e ha stabilito che per l'attuazione dell'avviso pubblico è destinato circa 1,2 milioni di euro quale importo residuo del fondo di rotazione costituito con la suddetta deliberazione, conseguente all'applicazione del primo avviso pubblico approvato nel 2016.

Su proposta dell'assessore all'Istruzione e cultura sono stati concessi dei finanziamenti all'Istituzione scolastica “Eugenia Martinet” di Aosta per le spese di funzionamento della sede dei corsi di alfabetizzazione e di primo livello dell'istruzione degli adulti previsti dall'ordinamento scolastico e a favore delle Istituzioni scolastiche “Abbé Trèves” di Saint-Vincent e “Comunità montana Mont Rose A” di Pont-Saint-Martin per poter assicurare l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria a causa dell'assenza di docenti in organico in possesso delle necessarie competenze.

Sono stati concessi anche finanziamenti straordinari vincolati alle Istituzioni scolastiche regionali (primarie incluse) per la realizzazione del progetto autonomo a tema concernente la certificazione esterna delle competenze linguistiche, sessione primaverile per l'anno scolastico 2017/2018 e sessione autunnale, per l'anno scolastico 2018/2019, per un importo di 55 mila euro.

L'esecutivo ha approvato la realizzazione di ulteriori incontri sulla tematica dei disturbi di attenzione, iperattività e impulsività, destinato ai dirigenti, ai docenti e agli operatori di sostegno delle istituzioni scolastiche delle Regione, a cura dell'Associazione Aifa Onlus Associazione Italiana Famiglie ADHD della Valle d'Aosta, in collaborazione con l'azienda USL della Valle d'Aosta, presso le istituzioni scolastiche della Regione.

Il Governo ha approvato il programma della trentaduesima edizione del convegno internazionale Rencontres de physique de la Vallée d'Aoste, che avrà luogo dal 26 febbraio al 3 marzo 2018 a La Thuile con un investimento di 25.900 euro, e l'organizzazione del Festival della parola in Valle d'Aosta Les Mots edizione 2018, in programma ad Aosta dal 20 aprile al 6 maggio 2018, con un investimento complessivo di 198mila 300 euro.

Per l'assessorato alle Opere pubbliche, la Giunta regionale ha deciso di rinnovare la "Convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante (SUA) per la Valle d'Aosta per i contratti di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" tra Regione - Stazione Unica Appaltalte e il Cpel nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani, alle stesse condizioni dello scorso anno e con validità fino al 31 dicembre 2018.

Il Governo ha inoltre stabilito in 1,3 milioni di euro l'ammontare della quota di risorse da destinare al finanziamento delle domande di mutuo presentate e ammesse a beneficio dopo l'1/11/2017 dalla n. 14 alla 23/2017 del capo II ai sensi della l.r. 13 febbraio 2013, n. 3 - titolo IV (Fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

Infine, su proposta dell'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali il Governo regionale ha approvato la costituzione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità (UVMD), deputata alla valutazione delle funzionalità delle persone con disabilità e alla conseguente predisposizione del loro progetto di vita. La valutazione delle funzionalità della persona con disabilità viene effettuata su base ICF in relazione alle opportunità e al contesto di riferimento, al fine di definire il progetto individuale di vita della persona, oggetto di valutazione, oltre all'istituzione della figura del “Case manager” che rappresenta la premessa del progetto individuale inteso come azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni in grado di supportare il progetto di vita della persona disabile, dalla nascita lungo l'intero arco della vita adulta.





redazione