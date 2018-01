Aperto il termine per la nuova graduatoria degli operai idraulico-forestali



Anche coloro già presenti nella graduatoria prorogata devono fare domanda AOSTA. Da oggi è possibile presentare le domande per l'aggiornamento della nuova graduatoria unica degli operai idraulico-forestali da assumere nei cantieri forestali regionali. Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti nel bando di selezione possono presentare domanda entro le ore 14 del prossimo 21 febbraio utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito della Regione, nella sezione delle risorse naturali, e reperibile presso il Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta, a Quart. Anche persone già inserite nella graduatoria prorogata devono presentare la nuova domanda per aggiornare il proprio punteggio. «I requisiti concernenti anzianità di servizio, corsi professionali, età anagrafica e altre competenze maturate dal 2011 a oggi da parte del personale già coinvolto con la precedente graduatoria, saranno utilizzati, una volta presentata la domanda di aggiornamento, quali punteggi ulteriori in fase di selezione», precisa l'assessorato regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali. Nelle prossime settimane, anticipa infine l'assessorato, saranno avviate le analoghe procedure di approvazione dei bandi di selezione per l'assunzione degli operai idraulico forestali stagionali qualificati, qualificati super, specializzati e specializzati super.