Stanziati dalla Regione 500 mila euro per la manutenzione dei torrenti



Baccega: cominciamo oggi a progettare le opere a protezione del territorio AOSTA. Sei interventi di sistemazione idraulica di alcuni torrenti sono stati finanziati dalla Regione nell'ambito degli elenchi degli interventi del settore idraulico da avviare alla fase di progettazione. L'importo stanziato è di 489 mila euro. Con la stessa delibera la giunta regionale ha anche approvato, nell'utima riunione, la relazione dei criteri per individuare le priorità di realizzazione degli interventi per la mitigazione strutturale dei fenomeni di frane e dissesti. Lo strumento consente di analizzare le priorità di intervento nei programmi di finanziamento, escludendo i lavori da realizzare in via d'urgenza. «Sulla base di questi criteri e tenuto conto della necessità di programmare, oggi si cominciano a progettare le opere che nei prossimi anni potranno essere costruite a protezione del territorio», afferma l'assessore alle opere pubbliche Mauro Baccega. C.R.