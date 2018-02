Elezioni politiche, definito l'ordine delle liste sulla scheda elettorale



Diciotto candidati in corsa per Senato e Camera nel collegio uninominale della Valle d'Aosta AOSTA. E' stato definito l'ordine di comparizione delle liste sulle schede che gli elettori della Valle d'Aosta riceveranno il 4 marzo prossimo per votare alle elezioni politiche. Per quanto riguarda il Senato, la lista 1 è "Per tutti, Pour tous, Per Tcheut" che candida Luisa Trione; la 2 "Centro destra valdostano" con candidato Orlando Navarra; la 3 "Tradition et progres Vallée d'Aoste" che candida Albert Lanièce; la 4 "Movimento 5 stelle" con candidato Luciano Mossa; la 5 "Partito valore umano" con candidata Annita Prezzavento; la 6 "Potere al popolo" che candida Alexandre Glarey; la 7 "Casapound" che candida Sonny Perino; la 8 "Risposta Civica" con candidato Fabio Protasoni; la 9 "Lega Nord" con candidato Paolo Sammaritani. Per la Camera: la lista 1 è "Partito valore umano" con candidata Daniela Glarey); la 2 "Centro destra valdostano" con Edoardo Melgara; la 3 "Movimento 5 stelle" con Elisa Tripodi; la 4 "Casapound" con Lorenzo Aiello; la 5 "Risposta Civica" con Chiara Minelli; la 6 "Lega Nord" con Luca Distort; la 7 "Per tutti, Pour tous, Per Tcheut" con Giampaolo Marcoz; la 8 "Potere al popolo" con Francesco Rappazzo; la 9 "Tradition et progres Vallée d'Aoste" con Alessia Favre. M.C.