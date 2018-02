Elezioni, lista Vallée d'Aoste firma accordo per sostegno a governo PD



La candidata alla Camera Favre: condividiamo valori e ideali dell'area progressista di centro sinistra AOSTA. Un eventuale governo di centrosinistra guidato dal Partito Democratico sarà sostenuto nella prossima legislatura dai candidati parlamentari della lista Vallée d'Aoste Alessia Favre (Camera) ed Albert Lanièce (Senato). L'accordo politico è stato firmato ieri davanti al segretario del PD valdostano Sara Timpano in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. «Condividiamo pienamente i valori e gli ideali portati avanti dall'area progressista di centro sinistra in termini di sostegno alle famiglie, politiche del lavoro, politiche della formazione, un progetto che non vuole lasciare indietro nessuno», ha affermato la candidata deputata. «Vogliamo - ha aggiunto Lanièce - sostenere tutte le iniziative che prevedono il mantenimento del nostro paese in Europa, di un Federalismo Europeo. Non vogliamo chiuderci, come molte forze politiche vorrebbero fare, in un neo nazionalismo oramai passato di moda».

La lista Vallée d'Aoste è sostenuta da Uv, Uvp, Pd e Epav.



Clara Rossi