Parere favorevole in Commissione alla nuova legge sui vitalizi dei consiglieri regionali



Voto negativo a maggioranza alla proposta alternativa dell'opposizione AOSTA. La proposta di legge sul nuovo sistema previdenziale dei consiglieri regionali presentato a fine 2017 dall'ex presidente Andrea Rosset (Uvp) ha ottenuto oggi il parere favorevole a maggioranza della Commissione Istituzioni e autonomia. Il testo abolisce sin dalla prossima legislatura legislatura l'attuale sistema previdenziale e introduce la contribuzione facoltativa a favore della previdenza complementare. Il testo disciplina inoltre la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Valle dei nomi e degli importi percepiti a titolo di prestazioni previdenziali o di assegno vitalizio. La proposta di legge arriverà in aula nelle prossime settimane e sarà discussa contestualmente ad un altro testo presentato dall'opposizione che oggi, sempre in I commissione, ha incassato il "no" dei gruppi di maggioranza. E.G.