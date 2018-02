I principali provvedimenti approvati oggi dal governo valdostano

Via libera alla nuova soglia minima economica di sussistenza, alla Semaine de l'emploi e al restauro del castello di Quart

AOSTA. Con il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali, il Governo regionale oggi ha approvato su proposta dell'assessore all'Agricoltura e Risorse naturali il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il periodo 2018/2023. Si tratta di un documento di indirizzo per le attività di pianificazione e per l'operatività dei servizi della regione nei diversi settori d'intervento coinvolti nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, predisposto dal Corpo forestale della Valle d'Aosta con il supporto del personale del Nucleo antincendio boschivo e di un tecnico esterno tenendo conto dell'impostazione generale del precedente piano, aggiornandone i contenuti e approfondendo ulteriormente gli indirizzi operativi.

L'Esecutivo ha anche approvato il bando per la concessione di contributi ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigui per la realizzazione di manutenzioni straordinarie ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 17/2016, con un impegno di spesa di 200 mila euro.

Su proposta dell'assessorato alle Attività produttive, nell'ambito del Programma Operativo Regione Valle d'Aosta – Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020, la Giunta regionale ha approvato la scheda progettuale Fse e la realizzazione degli eventi annuali della Semaine de l'emploi, de la formation et du Fonds Social Européen per gli anni 2018/2020, per un importo pari a 114 mila euro, di cui 57 mila a carico dell'Unione Europea, 39.900 a carico dello Stato e 17.100 a carico della Regione.

Su proposta dell'assessore dell'Istruzione e Cultura, d'intesa con il Comune di Quart, è stata approvata la proposta di realizzazione dei lavori di restauro e valorizzazione del castello di Quart e la bozza dell'atto d'intesa con il Comune medesimo per la realizzazione dei lavori del II stralcio del restauro e valorizzazione del castello.

Per quanto riguarda l'assessore alla Sanità, il Governo regionale ha aggiornato in 496 euro la soglia economica mensile di sussistenza considerata minimo vitale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, impegnando 500 mila euro per il 2018 per l'erogazione di contributi a famiglie in situazione di difficoltà socio-economica. La misura è stata calcolata sulla base della percentuale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel mese di novembre 2017, pari a 0,8%, arrotondato all'unità superiore.

Per quanto riguarda infine l'assessore al Turismo , Sport, Comercio e Trasporti, la Giunta regionale ha concesso a favore dell'Asiva un contributo forfetario di 285 mila euro per il sostegno della gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentative regionali, dell'attività di indirizzo, di coordinamento e sostegno dell'attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché dell'attività di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani relativa all'anno 2018, svolta in forma congiunta con “FISI – Comitato regionale ASIVA”.

Per l'anno 2018, il Governo regionale ha definito interventi promozionali sui mercati esteri con un investimento complessivo di 340 mila euro. Il provvedimento è stato deciso sulla base di un incremento costante delle presenze di turisti stranieri in Valle d'Aosta che contribuiscono per il 40% al totale delle presenze turistiche su tutto il territorio regionale, e dalla necessità di pianificare azioni promozionali specifiche per i mercati esteri e per la clientela di riferimento. Contestualmente, la Giunta ha stabilito che le iniziative programmate nell'ambito del progetto di sensibilizzazione dell'intermediazione turistica internazionale “BuyVda”, con un investimento regionale complessivo di 40 mila euro, siano condotte in collaborazione con la Chambre valdôtaine, che contribuirà con pari provvista finanziaria a proprio carico.

redazione