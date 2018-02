Inchiesta vallo La Saxe, Baccega: c'erano documenti tecnici



Discussa in consiglio regionale una interrogazione a risposta immediata di Alpe AOSTA. «Saranno altri palazzi a valutare. Noi sappiamo bene cosa è successo al Mont de La Saxe, sappiamo bene quali documenti tecnici erano stati valutati per dichiarare lo stato di emergenza da parte dello Stato e della Protezione civile». Lo ha affermato l'assessore regionale alle opere pubbliche Mauro Baccega rispondendo questa mattina in consiglio regionale ad una interrogazione dell'Alpe. Il gruppo di minoranza ha presentato una interrogazione a risposta immediata sull'inchiesta aperta sui lavori di costruzioni del vallo paramassi a protezione degli abitati di La Palud ed Entrèves. E.G.