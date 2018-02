Cambia la legge sui vitalizi dei consiglieri regionali



Approvata dal Consiglio Valle la proposta di legge dell'ex presidente Rosset valida dalla prossima legislatura AOSTA. Il sistema di calcolo dei vitalizi dei consiglieri regionali cambierà dalla prossima legislatura. Il consiglio regionale ieri ha infatti approvato con 21 sì, 1 no (M5s) e 10 astensioni (Alpe, Ac-Sa-Pnv e CC-Mouv) la proposta di legge depositato a fine dicembre 2017 dall'ex presidente dell'assemblea, Andrea Rosset (Uvp), che introduce la contribuzione facoltativa per la previdenza complementare. «I vitalizi sono stati indicati da più parti come fonte di sprechi e privilegi, ma la Valle d'Aosta ha abbandonato da tempo il vecchio sistema di calcolo basato sulla percentuale dell'indennità di carica», ha affermato Rosset nel suo intervento. Questa proposta di legge, ha aggiunto il relatore, Il testo approvato ieri inoltre definisce le modalità di pubblicazione on line, sul sito web del Consiglio Valle, dei nomi e degli importi percepiti dai consiglieri. In aula è stata anche discussa una proposta di legge sullo stesso argomento depositata a inizio novembre dal consigliere Roberto Cognetta (M5s). redazione