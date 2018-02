Lavori pubblici, Bertin: maggiore vigilanza sugli affidamenti sotto soglia



«Nel 2017 affidati 8,5 milioni, servono verifiche sul rispetto del criterio di rotazione» AOSTA. Maggiore vigilanza sugli affidamenti pubblici "sotto soglia". Lo chiede Alberto Bertin, consigliere regionale di CC-Mouv, commentando i dati emersi in consiglio regionale sui lavori di importo inferiore ai 40.000 euro che possono essere affidati con procedure dirette. «L'assessore alle opere pubbliche - spiega Bertin - ha riferito che nel 2017 gli affidamenti di importo pari o inferiore ai 40 mila euro sono stati 1.889, per un importo di ben 8 milioni 500 mila euro, di cui poco più di 6 milioni di euro per gli affidamenti diretti. Sono cifre significative - evidenzia Bertin -, sulle quali bisogna porre la dovuta attenzione, soprattutto per quanto attiene al rispetto del criterio di rotazione, necessario per assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici potenzialmente coinvolti». «Bisognerebbe - continua il consigliere - che ad effettuare le verifiche sulla corretta applicazione di questo principio non sia soltanto, come avviene oggi, il Responsabile unico del procedimento, ma siano preposti anche altri uffici». E.G.