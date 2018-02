Minoranza ancora all'attacco sul bilancio regionale. "Serve più serietà"



Parere negativo di compatibilità finanziaria sulla proposta di incentivi per le auto elettriche AOSTA. Si accende sulla compatibilità finanziaria di una proposta di legge in tema di mobilità sostenibile l'ultimo scontro tra maggioranza e opposizione in consiglio regionale. Questa mattina la 2a Commissione consiliare si è riunita per esaminare il testo firmato da Alpe, Cc Mouv e Ac-Sa-Pnv che intende introdurre incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi e per rinnovare il parco veicoli delle istituzioni pubbliche. «Oggi - affermano in una nota i consiglieri di minoranza - ci siamo sentiti dire dal Presidente Viérin che non vi è la copertura finanziaria per sostenere la nostra proposta di legge, mentre in occasione della discussione in Consiglio di una nostra mozione che impegnava la Giunta a presentare un disegno di legge in materia di mobilità sostenibile, l'assessore Guichardaz aveva garantito che il tema era una priorità e che i relativi finanziamenti erano stati individuati». «La domanda è quindi lecita: questo bilancio esiste o è solo uno specchietto per le allodole fino alle prossime elezioni regionali? Su questi temi, come su tutti gli altri - concludono i gruppi consiliari -, ci vorrebbe maggiore serietà e coerenza.»

E.G.