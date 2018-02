I principali provvedimenti approvati oggi dal governo valdostano



Approvato il progetto del restauro del ponte di Introd AOSTA. Le Gouvernement régional a approuvé la passation d'une convention entre la Région autonome Vallée d'Aoste et Sciences Po Lille, grande école associée à l'Université de Lille, en vue de la réalisation de stages auprès des structures de l'Administration régionale, en fonction de la disponibilité de places et de tuteurs et des exigences des différents départements. Su proposta dell'assessore al Bilancio e Finanze, e di concerto con la presidenza e altri assessorati, è stato approvato il Piano Operativo Strategico Triennale (POST) e il Programma Esecutivo Annuale (PEA) delle società Finaosta, Servizi Previdenziali Valle d'Aosta e Inva. Su proposta dell'assessore alle Opere pubbliche inoltre la Giunta regionale ha approvato la bozza del nuovo contratto tra la Regione il Comune di Pré-Saint-Didier e la Società terme di Pré-Saint-Didier s.r.l. relativa all'affidamento in regime di finanza di progetto della concessione di costruzione e gestione del complesso termale. Ha inoltre approvato gli elaborati progettuali relativi al progetto della nuova area ricevimento, nonché dell' albergo, facenti parte del complesso termale di Pré-Saint-Didier redatto dalla società Terme di Pré-Saint-Didier s.r.l. Ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24, il Governo regionale ha approvato l'attuazione di un Piano di interventi per l'anno 2018 nel settore delle opere di pubblica utilità, gestito dall'Assessorato delle Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, per l'inserimento presunto di circa 37 lavoratori “over 45 donne e over 50 uomini” di cui alla graduatoria unica degli operai edili stagionali, nel periodo aprile-novembre 2018, per 120 giornate lavorative, per una spesa complessiva di 700 mila euro. Ai sensi del d. lgs. 50/2016, il Governo della Regione ha approvato anche il progetto definitivo dei lavori di restauro e manutenzione straordinaria del ponte sulla S.R. n. 23 della Valsavarenche al km 3+162 (Comune di Introd) e la realizzazione di un percorso pedonale tra l'area a servizi in località Norat e il capoluogo comunale, comprensiva di passerella, per un importo presunto complessivo di 1 milione 490 mila euro. Ha inoltre stabilito di dare seguito alla successiva fase progettuale prevendendo, qualora necessario, eventuali opere preliminari alla realizzazione della passerella pedonale. Su proposta dell'assesore alla Sanità, Salute e Politiche sociali il Governo regionale ha approvato l'organizzazione della manifestazione “Saint-Vincent symposia 2018 – i nostri desideri, le realtà possibili” in collaborazione con il Centro Europeo di Bioetica e qualità della vita – Unesco Chair in Bioethics Unit – che si svolgerà a Saint-Vincent il 15 marzo 2018. In esecuzione della sentenza pubblicata il 14 febbraio 2018 n. 00014/2018 del Tribunale Amministrativo Regione, l'Esecutivo regionale ha preso atto della decadenza dall'incarico di Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta del sig. Igor Rubbo e ha dato mandato agli uffici competenti di avviare le procedure per la nomina di un nuovo direttore generale. Nelle more dell'espletamento di tale procedura l'Esecutivo ha inoltre stabilito di ricorrere alla nomina di un commissario per la copertura della vacanza del posto di direttore generale. Il commissario dovrà essere individuato tra i soggetti inseriti nel medesimo elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale. Nel frattempo, la continuità della gestione dell'azienda USL è assicurata dal dott. Pier Eugenio Nebiolo, attuale incaricato direttore sanitario dell'Azienda USL Valle d'Aosta, che, essendo il più anziano di età, svolgerà le funzioni di Direttore generale così come previsto dall'articolo 16 comma 2 della LR 5/2000. Infine su proposta dell'assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti è stato concesso un contributo forfettario massimo di 272 mila euro per l'anno 2018 a favore dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR) l'Esecutivo regionale ha approvato la scheda progetto Efficientamento energetico edifici pubblici – Piscina coperta di Verrès”, e il relativo finanziamento per 1.750.94,45 euro. redazione