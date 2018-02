Edilizia, 470mila euro per mutui sull'efficienza energetica



Approvata dal governo valdostano l'undicesima graduatoria AOSTA. La giunta regionale ha approvato ieri la nuova graduatoria, l'undicesima, delle domande per ottenere i mutui per il miglioramento energetico degli edifici nel settore dell'edilizia residenziel (legge regionale 13/2015). Lo stanziamento di risorse ammonta a 470.000 euro. Attualmente - fa sapere l'assessorato alle Attività produttive - le domande di mutuo relative agli interventi di miglioramento energetico possono già essere presentate a valere sul terzo avviso pubblico, considerato che i termini previsti dai primi due avvisi sono scaduti. redazione