Casinò, vallo paramassi, finanziamenti regionali tra gli argomenti all'odg del Consiglio Valle



Riunione del 20 e 21 febbraio in diretta streaming AOSTA. Due giorni di riunione del consiglio regionale, oggi e domani, per discutere un ordine del giorno composto da 37 argomenti. Nell'elenco figura un disegno di legge sugli aiuti regionali per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture sportive per la pratica dello sci nel rispetto dei regolamenti europei. Sono iscritte all'odg anche quattro mozioni di cui una contiene l'impegno a ultimare l'iter di realizzazione del nuovo ospedale, una chiede di discutere in Comissione del mancato collaudo del vallo paramassi di La Saxe e una terza si concentra sui bandi per l'individuazione di operatori economici per la gestione del Casinò di Saint-Vincent. Con le diverse interrogazioni e interpellanze presentate dalla minoranza si discuterà inoltre di sanità, rifiuti, idroelettrico, occupazione giovanile, turismo, rilancio dell'economia e non solo. La seduta può essere seguita in diretta streaming su Aostaoggi.it. E.G.