Vallo di La Saxe, Baccega: dibattito pubblico si farà



Approvata una mozione per relazionare in Commissione sul collaudo AOSTA. Il dibattito pubblico sul vallo a protezione della frana di La Saxe si farà «anche a spese del gruppo a cui appartengo». Lo ha affermato l'assessore regionale alle opere pubbliche Mauro Baccega intervenendo oggi in consiglio regionale su una mozione riferita all'assenza del certificato di collaudo dell'opera. «Sarò ben lieto di venire a relazionare in Commissione insieme ai tecnici dell'assessorato», ha detto Baccega annunciando il voto favorevole alla mozione dell'Alpe. «E' giusto che i valdostani sappiano e abbiano contezza di cosa si è fatto». Sull'opera di Courmayeur la Procura di Aosta ha chiuso un'indagine con nove indagati (tra cui l'ex presidente della Regione Rollandin e il commissario delegato per la gestione dell'emergenza Rocco). redazione