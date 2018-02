Adaptations, l'assessore Rini conferma lo stop definitivo



"La sperimentazione non ha dato i frutti sperati, ora un nuovo modello" AOSTA. Le Adaptations si concluderanno ad agosto, mese "naturale" della scadenza della sperimentazione, e l'Amministrazione regionale non le riproporrà. «Non ha portato i frutti sperati e siamo convinti che vada rivista», ha confermato l'assessore all'Istruzione e Cultura Emily Rini ribadendo che «è chiara la volontà da parte dell'Amministrazione regionale di non continuare». «Dobbiamo partire subito con la Commissione mista» incaricata di proporre «un nuovo modello metodologico, didattico e pedagogico fermo restando che il nostro obiettivo non è cambiato», ha spiegato Rini durante l'esame in consiglio regionale di una risoluzione della minoranza. «Allora come ora la motivazione è la stessa: dare opportunità in più ai nostri ragazzi, rafforzare le loro competenze linguistiche. Lo vogliamo fare nel migliore dei modi e non ho nessuna difficoltà ad assumere tutte le mie responsabilità», ha dichiarato. L'assessore non ha fornito indicazioni sui tempi di attivazione dell'eventuale nuova sperimentazione. «Non mi sento ora di prendere impegni se sarà per quest'anno o per il prossimo». Il nuovo modello sarà portato nelle scuole «con le tempistiche che la Commissione riterrà più opportune». La risoluzione, che chiede di inserire in Commissione un componente specializzato in educazione bi-plurilingue, è stata poi approvata all'unanimità. E.G.