Regione, approvato il programma degli interventi 2018 di pubblica utilità



Prevista l'assunzione di circa 37 lavoratori e lavoratrici AOSTA. Nella sua ultima riunione la giunta regionale ha approvato il piano di interventi 2018 nel settore delle opere di pubblica utilità. Il piano, proposto dall'assessorato dei lavori pubblici, riguarda interventi diretti di mantenimento del territorio e manutenzione delle opere pubbliche e prevede l'assunzione di lavoratrici con più di 45 anni e lavoratori over 50 tra gli edili stagionali della graduatoria approvata nel 2011. Il documento inoltre include opere di manutenzione necessari al mantenimento del patrimonio pubblico (barriere laterali di sicurezza e recinzioni, cunette, cordoli, scarpate, cigli, attrezzature del patrimonio stradale lungo le strade regionali, verniciatura e imbiancature di ringhiere, superfici edilizie ed eventuali serramenti, pulizia pozzetti e manufatti presso le strutture regionali). L'impegno finanziario ammonta a 700 mila euro. «Potranno essere assunti circa 37 lavoratori, di cui tre per la manutenzione degli stabili, uno a supporto della struttura opere stradali e trentatré che affiancheranno i cantonieri regionali per la manutenzione della nostra rete stradale», riferisce l'assessorato. Il periodo di lavoro è di sei mesi a partire da maggio. redazione