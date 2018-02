I principali provvedimenti approvati oggi dal governo valdostano



Nominato il commissario direttore dell'Azienda Usl Valle d'Aosta AOSTA. La giunta regionale oggi ha approvato il Progetto Revisione della sezione "Europa" del sito internet istituzionale regionale e il relativo finanziamento di 39.339,20 euro.

L'Esecutivo ha inoltre approvato la relazione illustrativa delle attività dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles per l'anno 2018 e il relativo piano finanziario per un importo complessivo di 96.666,67 euro - di cui 50 mila a carico della Regione e il rimanente a carico di Finaosta S.p.A. Ai sensi della L.r. 11/1997, l'Esecutivo ha inoltre nominato Alda Frad Genisot quale sindaco effettivo, rappresentante della Regione in seno al collegio sindacale della Società Aeroporto Valle d'Aosta s.p.a, in sostituzione di dimissionario, per il mandato in corso. Su proposta dell'assessore all'agricoltura è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e i Comuni di Donnas, di Morgex e di Aymavilles quali soggetti attuatori di alcune azioni per l'attuazione del Progetto Route des vignobles alpins/Strada dei vigneti alpini finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ‘Alcotra' 2014/20 (FESR). Per quanto riguarda l'assessorato alle attività produttive, di concerto con l'assessorato del Bilancio, è stato stabilito di riconoscere il versamento di contributi volontari a favore di soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Contestualmente, la Giunta ha approvato il disciplinare tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa finalizzato a definire e disciplinare, per il periodo 2018 – 2020, gli interventi e le misure previste dalla legge regionale 27/2006 e in particolare gli incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti. Le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'éducation et à la culture de concert avec le Président de la Région, a délibéré l'organisation des différentes initiatives à l'intention des élèves et des enseignants des écoles de tout ordre et degré de la Région et du tout public, à l'occasion des « Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste 2018 ». La Giunta regionale ha anche deciso di aderire alla 23esima edizione nazionale della Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per quanto riguarda l'assessorato alle opere pubbliche la Giunta regionale ha approvato gli interventi relativi allo svolgimento della 43^ Rencontre Valdôtaine con l'esecuzione degli interventi di riqualificazione della strada comunale di accesso al Municipio in Comune di Introd e la realizzazione delle opere di demolizione e successiva ricostruzione di un tratto di marciapiede con il relativo muro di sostegno in Comune di Rhêmes-Notre-Dame. La giunta ha inoltre concordato di sottoporre all'esame del Consiglio regionale un disegno di legge concernente: Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni di leggi regionali. L'Esecutivo ha espresso, anche alla luce delle modificazioni da introdurre, una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale della variante sostanziale generale, adottata dal Comune di Rhêmes-Notre-Dame, nel suo testo definitivo. Su proposta dell'assessore alla sanità la Giunta regionale ha definito gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2018, ai fini della definizione dell'accordo di programma 2018 e dell'adozione del bilancio preventivo economico annuale per l'anno 2018 e i documenti ad esso collegati. Nelle more dell'espletamento della procedura per la nomina di un nuovo direttore generale, la Giunta regionale ha scelto il dott. Angelo Michele Pescarmona quale commissario per la copertura del posto di direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Infine su proposta dell'assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti è stato approvato il piano di riparto provvisorio dei contributi forfetari annui a favore delle Associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta, di tzan e della Federaxon esport de nohtra tera, aventi tutte sede in località Les Iles del Comune di Brissogne, destinati al sostegno dell'attività sportiva istituzionale relativa all'anno 2018, per un importo complessivo di 95 mila euro. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR), la Giunta regionale, d'intesa tra l'Assessorato del Turismo, sport, commercio e trasporti e della Presidenza della Regione, ha approvato la scheda progetto Efficientamento energetico edifici pubblici – Palafent il relativo finanziamento per 337 mila 310 euro. La Giunta regionale ha anche deciso di procedere alla classificazione della Pista cicloturistica nel territorio di fondovalle della Unité des communes Grand Paradis, quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale approvando al contempo il progetto correlato nell'ambito dell'Asse 4 – Azione 4.6.4 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR). redazione