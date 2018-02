Cc-Mouv: "governo prenda le distanze dall'ex assessore Perron"



Presentata una mozione che il Consiglio regionale discuterà il 7-8 marzo AOSTA. C'è anche una mozione che invita a «prendere le distanze» dall'ex assessore Ego Perron tra gli argomenti che il Consiglio Valle è chiamato a discutere la prossima settimana. L'iniziativa, firmata dai consiglieri del gruppo CC-Mouv, si riferisce alla condanna dell'ex componente della giunta regionale per il caso della filiale Bcc di Fénis. Dalle motivazioni della sentenza rese note nei giorni scorsi «emerge - è scritto nella mozione - un quadro estremamente grave di indebite ingerenze da parte di un membro della giunta regionale finalizzata al perseguimento di interessi personali attraverso comportamenti eticamente e politicamente censurabili, prescindendo dall'iter processuale in corso». L'invito rivolto al governo regionale è quello di «prendere le distanze dai comportamenti politicamente deprecabili del suo ex assessore». redazione