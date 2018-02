Ok in Commissione alla legge europea regionale 2018



Via libera al testo che adempie agli obblighi Ue AOSTA. La Commissione consiliare Assetto del territorio ha dato il parere favorevole a maggioranza alla legge europea regionale 2018. Il testo, composto da sedici articoli e cinque allegati, contiene gli adempimenti obbligatori per la Regione vista l'appartenenza all'Unione europea. In particolare introduce modifiche ad alcune norme regionali sulla Via - Valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Il presidente della Commissione, Luca Bianchi (Uv), è il relatore del testo. redazione